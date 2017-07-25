Автоновости

Госпрограммы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" уже в Автоцентре АНТ

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Сегодня, 09:11.
Автоновости

У вас большая семья с двумя детьми и более или вы никогда ранее не владели автомобилем в собственности? Тогда вам к нам!

Госпрограммы.
Госпрограммы. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Nissan.

Автоцентр АНТ, официальный дилер NISSAN, объявляет о старте программ "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль"!

Приобрести новый автомобиль с дополнительной выгодой 10% стало реальным!

В рамках Государственной программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" в ДЦ Автоцентра АНТ доступны следующие модели Nissan:

Nissan Almera.
Nissan Almera
Nissan Terrano.
Nissan Terrano
Nissan Qashqai.
Nissan Qashqai
Nissan X-Trail.
Nissan X-Trail


Условия приобретения:

               "Первый автомобиль"          "Семейный автомобиль"

Клиент никогда не имел в собственности автомобиль

Наличие 2-х и более несовершеннолетних детей
                          Наличие действующего водительского удостоверения
                            Отсутствие оформленных автокредитов в 2017 году
                     Обязательство не заключать больше автокредиты в 2017 году
                     Ограничение стоимости автомобиля составляет 1 450 000 руб.


Успейте приобрести NISSAN с дополнительной выгодой 10% от государства!

Спешите стать выгодным обладателем нового NISSAN, звоните и уточняйте условия по тел.: +7 (3852) 28-22-22.

Ждем вас по адресу Павловский тракт, 249-е

Сайт компании: nissan-ant22.ru
Телефон: (3852) 282-222

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