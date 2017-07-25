Госпрограммы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" уже в Автоцентре АНТ

У вас большая семья с двумя детьми и более или вы никогда ранее не владели автомобилем в собственности? Тогда вам к нам!

Автоцентр АНТ, официальный дилер NISSAN, объявляет о старте программ "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль"! Приобрести новый автомобиль с дополнительной выгодой 10% стало реальным! В рамках Государственной программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" в ДЦ Автоцентра АНТ доступны следующие модели Nissan: Nissan Almera Nissan Terrano Nissan Qashqai Nissan X-Trail

Условия приобретения: "Первый автомобиль" "Семейный автомобиль" Клиент никогда не имел в собственности автомобиль Наличие 2-х и более несовершеннолетних детей Наличие действующего водительского удостоверения Отсутствие оформленных автокредитов в 2017 году Обязательство не заключать больше автокредиты в 2017 году Ограничение стоимости автомобиля составляет 1 450 000 руб.

Успейте приобрести NISSAN с дополнительной выгодой 10% от государства! Спешите стать выгодным обладателем нового NISSAN, звоните и уточняйте условия по тел.: +7 (3852) 28-22-22. Ждем вас по адресу Павловский тракт, 249-е Сайт компании: nissan-ant22.ru

Телефон: (3852) 282-222 Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.