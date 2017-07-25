Госпрограммы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" уже в Автоцентре АНТ

У вас большая семья с двумя детьми и более или вы никогда ранее не владели автомобилем в собственности? Тогда вам к нам!
Автоцентр АНТ, официальный дилер NISSAN, объявляет о старте программ "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль"!
Приобрести новый автомобиль с дополнительной выгодой 10% стало реальным!
В рамках Государственной программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" в ДЦ Автоцентра АНТ доступны следующие модели Nissan:
Условия приобретения:
|"Первый автомобиль"
|"Семейный автомобиль"
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Клиент никогда не имел в собственности автомобиль
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Наличие 2-х и более несовершеннолетних детей
|Наличие действующего водительского удостоверения
|Отсутствие оформленных автокредитов в 2017 году
|Обязательство не заключать больше автокредиты в 2017 году
|Ограничение стоимости автомобиля составляет 1 450 000 руб.
Успейте приобрести NISSAN с дополнительной выгодой 10% от государства!
Спешите стать выгодным обладателем нового NISSAN, звоните и уточняйте условия по тел.: +7 (3852) 28-22-22.
Ждем вас по адресу Павловский тракт, 249-е
Сайт компании: nissan-ant22.ru
Телефон: (3852) 282-222
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