Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты за нецелевое использование дорожных фондов

Местные власти нередко нарушают закон, когда тратят деньги из дорожного фонда на другие нужны. Но даже когда эти средства направляют на дороги, эффективность вложений зачастую вызывает вопросы. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин 24 августа на правительственном совещании по развитию транспортной инфраструктуры.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Мы имеем примеры отвлечения средств муниципальных дорожных фондов на другие цели. Речь идет о значительных суммах. Никто не собирается дискутировать на тему того, что средств в муниципалитетах не хватает. Это не оправдывает совершенное действие. И в региональном бюджете их не в избытке. И мы ни разу за 12 лет даже не подумали протянуть руку к средствам дорожного фонда. Мы думаем только, как этих средств в него добавить.
Глава региона подчеркнул, что такие действия муниципальных чиновников не только противоречат закону, но и недопустимы с точки зрения того, сколь велика потребность территорий в ремонте дорог.
Александр Карлин заявил, что у него есть к муниципалитетам и вопросы по поводу эффективности использования дорожных фондов. По его словам, обеспокоенность вызывает то, как чиновники без учета мнения жителей выбирают улицы для ремонта и каких подрядчиков привлекают к работам.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Недопустимо, когда в райцентрах из года в год на один и тот же участок кладут то, что называют асфальтом. В Тальменке археологи через тысячелетия напротив ДК будут исследовать дорожный культурный слой в 1,5 метра. И один слой хуже другого. Мы прекрасно понимаем, что за этим стоит. Это понимают и жители. И мы с одной стороны говорим, что выделяем средства, гордимся этим, а люди видят, как бездарно средства тратятся. Здесь нам есть над чем работать.
Ранее Карлин говорил, что причина плохого состояния дорог в городах и районах Алтайского края не в недостатке финансирования, а в неграмотном распоряжении имеющимися средствами.
Справка
По словам заместителя министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрия Коровина, общий объем средств краевого дорожного фонда в 2017 году составляет 9 млрд. 233 млн. рублей. С учетом средств, выделенных на ремонт и содержание федеральных дорог, сумма финансирования дорожной отрасли региона составит в текущем году 12,3 млрд. рублей. В 2018 году в Алтайском крае, по его словам, масштабы дорожных работ сохранятся.
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