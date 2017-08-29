Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты за нецелевое использование дорожных фондов

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы имеем примеры отвлечения средств муниципальных дорожных фондов на другие цели. Речь идет о значительных суммах. Никто не собирается дискутировать на тему того, что средств в муниципалитетах не хватает. Это не оправдывает совершенное действие. И в региональном бюджете их не в избытке. И мы ни разу за 12 лет даже не подумали протянуть руку к средствам дорожного фонда. Мы думаем только, как этих средств в него добавить.

Глава региона подчеркнул, что такие действия муниципальных чиновников не только противоречат закону, но и недопустимы с точки зрения того, сколь велика потребность территорий в ремонте дорог.

Александр Карлин заявил, что у него есть к муниципалитетам и вопросы по поводу эффективности использования дорожных фондов. По его словам, обеспокоенность вызывает то, как чиновники без учета мнения жителей выбирают улицы для ремонта и каких подрядчиков привлекают к работам.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Недопустимо, когда в райцентрах из года в год на один и тот же участок кладут то, что называют асфальтом. В Тальменке археологи через тысячелетия напротив ДК будут исследовать дорожный культурный слой в 1,5 метра. И один слой хуже другого. Мы прекрасно понимаем, что за этим стоит. Это понимают и жители. И мы с одной стороны говорим, что выделяем средства, гордимся этим, а люди видят, как бездарно средства тратятся. Здесь нам есть над чем работать.

Ранее Карлин говорил, что причина плохого состояния дорог в городах и районах Алтайского края не в недостатке финансирования, а в неграмотном распоряжении имеющимися средствами.

Справка

По словам заместителя министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрия Коровина, общий объем средств краевого дорожного фонда в 2017 году составляет 9 млрд. 233 млн. рублей. С учетом средств, выделенных на ремонт и содержание федеральных дорог, сумма финансирования дорожной отрасли региона составит в текущем году 12,3 млрд. рублей. В 2018 году в Алтайском крае, по его словам, масштабы дорожных работ сохранятся.

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