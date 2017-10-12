Инспекторам ГИБДД разрешили проверять документы у пассажиров автомобилей

По новому регламенту, который вступит в силу с 20 октября, проверять документы теперь сотрудники ГИБДД вправе у любого пассажира.
Также инспекторы ГИБДД получили право останавливать машины и мотоциклы для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах как это было ранее.
Передавать инспектору документы водитель обязан не только без обложки, но и без "удерживающих устройств". Сам инспектор ДПС, как пишет "Коммерсант", в общении с водителем не должен допускать "любые виды высказываний и действий дискриминационного характера", а также хамить и грубить.
Еще один важный пункт в регламенте касается медосвидетельствования: если не выявлено опьянение, инспекторы будут обязаны вернуть водителя к автомобилю.
Из регламента исключены изъятия водительских прав и снятие номеров — эти меры ранее уже исключены из законодательства и сейчас не применяются. Кроме того, в регламенте прописан пункт о том, что наравне с бумажным полисом ОСАГО водитель может предъявить распечатку электронного полиса "автогражданки".
Эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева обращает внимание на пункт, о том, что в перечне обязанностей инспектора появилось "обязательное выявление причин и условий, способствующих совершению любого правонарушения". "Этот пункт при его грамотной реализации закладывает прочную основу для улучшения качества рассмотрения дел и дает право требовать такого качества от должностных лиц", — говорит эксперт, пишет ura.ru.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.