Инспекторам ГИБДД разрешили проверять документы у пассажиров автомобилей

Также инспекторы ГИБДД получили право останавливать машины и мотоциклы для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах как это было ранее.

Передавать инспектору документы водитель обязан не только без обложки, но и без "удерживающих устройств". Сам инспектор ДПС, как пишет "Коммерсант", в общении с водителем не должен допускать "любые виды высказываний и действий дискриминационного характера", а также хамить и грубить.

Еще один важный пункт в регламенте касается медосвидетельствования: если не выявлено опьянение, инспекторы будут обязаны вернуть водителя к автомобилю.

Из регламента исключены изъятия водительских прав и снятие номеров — эти меры ранее уже исключены из законодательства и сейчас не применяются. Кроме того, в регламенте прописан пункт о том, что наравне с бумажным полисом ОСАГО водитель может предъявить распечатку электронного полиса "автогражданки".

Эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева обращает внимание на пункт, о том, что в перечне обязанностей инспектора появилось "обязательное выявление причин и условий, способствующих совершению любого правонарушения". "Этот пункт при его грамотной реализации закладывает прочную основу для улучшения качества рассмотрения дел и дает право требовать такого качества от должностных лиц", — говорит эксперт, пишет ura.ru.

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