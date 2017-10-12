Автоновости

Из столичного автосалона угнали Gelandewagen за 11 млн рублей

Сегодня, 16:57.
Автоновости

Внедорожник Gelandewagen стоимостью более 11 миллионов рублей угнали из московского автосалона 11 октября, сообщает "Интерфакс".

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"Около 22.00 в полицию поступило сообщение от начальника службы безопасности автосалона, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, 127, о том, что из помещения похищен автомобиль Mercedes-Benz AMG G63", — рассказали в полиции.

На машине не установлены номерные знаки. Материальный ущерб оценили в 11,5 миллиона рублей, пишет Lenta.ru.

Mercedes-AMG — подразделение Mercedes-Benz, входит в состав концерна Daimler AG и осуществляет производство более мощных и спортивных серийных моделей.

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