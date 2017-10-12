Из столичного автосалона угнали Gelandewagen за 11 млн рублей

"Около 22.00 в полицию поступило сообщение от начальника службы безопасности автосалона, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, 127, о том, что из помещения похищен автомобиль Mercedes-Benz AMG G63", — рассказали в полиции.

На машине не установлены номерные знаки. Материальный ущерб оценили в 11,5 миллиона рублей, пишет Lenta.ru.

Mercedes-AMG — подразделение Mercedes-Benz, входит в состав концерна Daimler AG и осуществляет производство более мощных и спортивных серийных моделей.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.