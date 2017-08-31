Барнаулец 5 месяцев не мог ввезти электромобиль из-за "ЭРА-ГЛОНАСС"

Электромобиль Nissan Leaf в Барнауле. Фото : drom.ru. Электромобиль Nissan Leaf в Барнауле. Фото : drom.ru. Электромобиль Nissan Leaf в Барнауле. Фото : drom.ru. Электромобиль Nissan Leaf в Барнауле. Фото : drom.ru. Электромобиль Nissan Leaf в Барнауле. Фото : drom.ru. Электромобиль Nissan Leaf в Барнауле. Фото : drom.ru. Электромобиль Nissan Leaf в Барнауле. Фото : drom.ru. Электромобиль Nissan Leaf в Барнауле. Фото : drom.ru. Электромобиль Nissan Leaf в Барнауле. Фото : drom.ru.

Как altapress.ru уже писал ранее, кнопка экстренного вызова спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала 2017 года должна стоять на всех ввозимых в страну автомобилях. Однако во Владивостоке работает только одна компания, которой разрешено устанавливать эту систему на б/у автомобили. Владельцы ввезенных из Японии машин вынуждены стоять в очереди на установку "ЭРЫ" (без нее таможня не выдает ПТС и, как следствие, машину невозможно поставить на учет). За кнопку и ее подключение Антон заплатил 27 тыс. рублей.

Антон,

владелец электромобиля:

Весной цены на электромобили в Японии упали. Курс йены к другим валютам был таков, что стоимость Nissan Leaf оказалась привлекательной. К тому же до 1 сентября 2017 года временно не действовали пошлины на ввоз электрокаров. В результате цены на эту модель были примерно на 100 тыс. меньше, чем сейчас, и я решился приобрести такой авто. Но из-за сложностей с "ЭРА-ГЛОНАСС" я потратил очень много нервов. Даже боялся, что потерял свои деньги и в какой-то момент был готов продать свой Nissan на запчасти во Владивостоке. Но все обошлось, автомобиль приехал в Барнаул.

Главная причина, которая побудила Антона приобрести электромобиль — желание сэкономить. У него есть и "обычный" автомобиль, на бензин для которого владелец ежемесячно тратит 6-7 тыс. рублей. На подзарядку Nissan Leaf траты, по его подсчетам, не превышают 1 тысячи рублей в месяц. Также владелец электрокара экономит на моторном масле, свечах зажигания, фильтрах и других расходных материалах - то есть еще около десятка тысяч рублей в год.

Запас хода Nissan Leaf — 120-130 км. Заряжать его можно от обычной розетки. Процесс занимает шесть часов.

Антон не стал оформлять покупку в ГИБДД, а сразу выставил ее на продажу. За экземпляр 2011 года он просит 537 тыс. рублей. По его словам, разместить объявление его вынудили обстоятельства. Но он уже "заболел" темой электромобилей и в будущем намерен приобрести подобный авто как второй для семьи.

Антон,

владелец электромобиля:

Почему электрокары до сих пор редки в России? Думаю, дело в нашем менталитете. На Западе те, кто пересели на такие транспортные средства, возвращаться на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) не собираются и экономят деньги. Кроме того, получают потрясающие эмоции: динамика того же Nissan Leaf по сравнению с "бензиновыми" аналогами зашкаливает. А из-за низкого центра тяжести (300-килограммовые батареи установлены под сидениями) хетчбек прекрасно управляется. Мотор простой и надежный. Его ресурс даже выше, чем у ДВС. Батареи тоже долговечные. В крайнем случае, можно без проблем заказать на Дальнем Востоке контрактные агрегаты. Поэтому переживать не за что. Для тех, кто ездит на небольшие расстояния по городу, живет в частном доме и может ставить машину на ночь на подзарядку — электромобиль станет удачным выбором.

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