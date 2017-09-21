Из-за реконструкции у "Ашана" Барнаул встал в серьезных пробках

Основной причиной скопления автомобилей стала реконструкцию перекрестка улиц Власихинской и Малахова. Здесь на месяц перекрыли часть проезжей части.

Ситуацию усугубил и прошедший в 15 часов ливень. На Павловском тракте произошло несколько ДТП. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" движение застопорилось на и на тракте, и на ул. Строителей, а также на улицах Челюскинцев, Ядринцева и проспекте Красноармейском. По состоянию на 15.30 ситуация с пробками на дорогах оценивалась в 7 баллов из 10.

Советуем автомобилистам тщательно планировать маршруты передвижения по городу с учетом сложившейся ситуации.

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