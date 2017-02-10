Из-за сильных морозов жителям Алтая не рекомендуют выезжать на дальние расстояния

с 11 по 15 февраля в Алтайском крае температура воздуха может опускаться до -30...-38 градусов С. В Алтайавтодоре заявляют, что принимаются все меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда, но всё же рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно это касается путешествий с детьми и пожилыми людьми.

Под особый контроль возьмут федеральные трассы. Для оперативного реагирования будет организовано круглосуточное патрулирование автомобильных дорог Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Мобилизована специализированная дорожная техника на случай возникновения нештатных ситуаций. Алтайавтодор организует межведомственное взаимодействие с краевыми главками МВД и МЧС. 1 Что делать, если необходимо ехать на дальние расстояния в мороз? Если отложить поездку нельзя, примите меры предосторожности. Обратите особое внимание на техническое состояние автомобиля, уровень топлива и наличие необходимых в дороге вещей: запасного колеса, домкрата, буксировочного троса, проводов для зарядки аккумулятора, медицинской аптечки. Проверьте баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона. Перед поездкой сообщите членам семьи, соседям, друзьям маршрут следования и время возвращения. 1 Куда звонить в экстренных ситуациях на трассе? Единый экстренный канал помощи – 102/112 (для всех операторов мобильной связи). В случае возникновения нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай обратиться за помощью можно в Центр управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59. Смотрите также