Автоновости

Из-за военных алтайские трассы будут перекрывать три дня

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Сегодня, 16:13.
Автоновости

Из-за движения военных колонн несколько участков алтайских трасс будут временно перекрываться для проезда транспорта три дня подряд, сообщает группа Барнаул22 со ссылкой на ГИБДД. 

Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.

14 августа

с 3:30 до 7:10 будет закрыт участок трассы Р-256 до села Баюновские Ключи. 

15 августа

с 17:40 до 19:50 будет закрыт участок автодороги "Косиха – Р-256". 

В ночь с 15 на 16 августа

с 22:40 до 02:20 ограничение вводится по маршруту "с. Б.- Ключи – а/д Барнаул – Бобровка – с. Бобровка". 

16 августа

с 17:40 перекроют участок "а/д Барнаул – Бобровка". До какого времени будет закрыто движение, не сообщается. 

В ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также водителям советуют учитывать информацию при планировании поездки.

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