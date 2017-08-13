Из-за военных алтайские трассы будут перекрывать три дня

14 августа

с 3:30 до 7:10 будет закрыт участок трассы Р-256 до села Баюновские Ключи.



15 августа

с 17:40 до 19:50 будет закрыт участок автодороги "Косиха – Р-256".



В ночь с 15 на 16 августа

с 22:40 до 02:20 ограничение вводится по маршруту "с. Б.- Ключи – а/д Барнаул – Бобровка – с. Бобровка".



16 августа

с 17:40 перекроют участок "а/д Барнаул – Бобровка". До какого времени будет закрыто движение, не сообщается.



В ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также водителям советуют учитывать информацию при планировании поездки.

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