Из-за военных алтайские трассы будут перекрывать три дня

Из-за движения военных колонн несколько участков алтайских трасс будут временно перекрываться для проезда транспорта три дня подряд, сообщает группа Барнаул22 со ссылкой на ГИБДД.
14 августа
с 3:30 до 7:10 будет закрыт участок трассы Р-256 до села Баюновские Ключи.
15 августа
с 17:40 до 19:50 будет закрыт участок автодороги "Косиха – Р-256".
В ночь с 15 на 16 августа
с 22:40 до 02:20 ограничение вводится по маршруту "с. Б.- Ключи – а/д Барнаул – Бобровка – с. Бобровка".
16 августа
с 17:40 перекроют участок "а/д Барнаул – Бобровка". До какого времени будет закрыто движение, не сообщается.
В ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также водителям советуют учитывать информацию при планировании поездки.
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