В Новосибирске мыльной пеной залило две улицы

12 сентября в Новосибирске по проезжей части на улицах Добролюбова и Большевистской растеклась пена. Это случилось из-за аварии, в которую попали три автомобиля. В одном из них перевозили концентрат для автомойки.

В Новосибирске пеной залило две улицы. 12 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске пеной залило две улицы. 12 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске пеной залило две улицы. 12 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске пеной залило две улицы. 12 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске пеной залило две улицы. 12 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске пеной залило две улицы. 12 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске пеной залило две улицы. 12 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске пеной залило две улицы. 12 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. Виновником аварии стал водитель Toyota Sprinter, который пытался проскочить светофор перед перекрёстком улиц Большевистской и Добролюбова. Машина врезалась в фургон Ford Transit, который в свою очередь стукнул седан Renault Logan, пишет АСТ-54. В фургоне везли бочки с мыльным концентратом. Одна из бочек лопнула и пена разлилась на сотни метров аж до Речного вокзала, сделав проезжую часть очень скользкой. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.