В Новосибирске мыльной пеной залило две улицы

12 сентября в Новосибирске по проезжей части на улицах Добролюбова и Большевистской растеклась пена. Это случилось из-за аварии, в которую попали три автомобиля. В одном из них перевозили концентрат для автомойки.
Виновником аварии стал водитель Toyota Sprinter, который пытался проскочить светофор перед перекрёстком улиц Большевистской и Добролюбова. Машина врезалась в фургон Ford Transit, который в свою очередь стукнул седан Renault Logan, пишет АСТ-54.
В фургоне везли бочки с мыльным концентратом. Одна из бочек лопнула и пена разлилась на сотни метров аж до Речного вокзала, сделав проезжую часть очень скользкой.
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