Как северный обход Барнаула превратился в южный, и почему он может быть платным

"Северный вариант обхода Барнаула был бы удачнее, чем тот, что проектируют сейчас". Такую мысль высказывали читатели altapress.ru в комментариях к обзору планов властей построить обходную дорогу и третий мост через Обь. Соавтор идеи "южного" обхода Дмитрий Коровин объяснил, почему пришлось изменить положение дороги и сообщил, что проектом уже заинтересовались банки и потенциальные концессионеры.
Дмитрий Коровин,
начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края:
"Северный" обход придумали еще в 1980-е годы (дорога должна была начинаться от Змеиногорского тракта, пересекать Павловский и через пойму Оби в районе Научного городка уходить к ЗАТО "Сибирский" или к Казачьему — прим. ред.). Но он не проще по исполнению. Проекта этого обхода не было. Но предпроектные наработки продали газовикам, и они на этом месте проложили через Обь газопровод. Также здесь много линий связи. И согласовать здесь дорогу практически нереально.Видео и фотофакты. Как специалисты "прощупывают" место для многомиллиардного третьего моста в Барнауле
Кроме этого, в лесах Первомайского района появился Кислухинский заказник, где мы не сможем срубить ни одного дерева. И еще одна причина: Чуйский тракт в 2004 году стал федеральной трассой и в его расширение на участке от Новоалтайска до Озёрок вложили более 30 млрд рублей. И "обходить" этот участок дороги первой категории в Москве считают нецелесообразным, даже несмотря на необходимость вывести из города транзитный транспорт.
И тогда мы предложили альтернативу: связать три тракта в другом направлении и построить мост в районе поселка Бельмесево. Эту идею в федеральном центре готовы обсуждать. Потому мы сейчас делаем проект этой дороги. И делаем его не "на полку". Будем добиваться, чтобы у Барнаула был обход — мечта любого города.
На схеме ниже указаны предварительные траектории обоих обходов. Красным отмечен северный путь, синим - южный.
Также чиновник объяснил, почему проезд по третьему мосту может быть платным.
Дмитрий Коровин,
начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края:
Мы планируем привлечь на строительство обхода деньги Платона. Из этого источника можно получить до 50% средств на дорогу и до 80% на мост. Добавить остальное краевому бюджету будет нелегко. Поэтому рассматриваются разные варианты, в том числе концессия. И тут механизмы могут быть разные. Предприниматель может взять деньги в банке, построить объект, а мы с ним со временем из бюджета рассчитаемся. Другой вариант — он сам какое-то время собирает деньги за проезд и отбивает свои затраты. Третий — он собирает плату, но за счет субсидий она для автомобилистов ниже экономически обоснованной.
Тема платности уже стала стандартом отрасли. Такова мировая практика. Как именно это будет выглядеть у нас, пока неизвестно. Несколько потенциальных концессионеров (в том числе компания, строившая северо-западный скоростной диаметр в Петербурге) и "Газпромбанк" уже заинтересовались обходом Барнаула. Однако конкретные предложения начнут поступать, скорее всего, осенью, когда будет готов проект и станет известна стоимость дороги и моста.
Спроектировать дорогу в обход Барнаула и еще один мост через Обь специалисты должны к 1 сентября. Что это будут за объекты и для чего они нужны — читайте в нашем разборе.
Подробное интервью Дмитрия Коровина о масштабном ремонте дорог дорог и финансировании дорожной отрасли в Алтайском крае читайте в ближайшем номере газеты "Свободный курс", который выйдет в среду, 19 июля.
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