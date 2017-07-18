Как северный обход Барнаула превратился в южный, и почему он может быть платным

"Северный" обход придумали еще в 1980-е годы (дорога должна была начинаться от Змеиногорского тракта, пересекать Павловский и через пойму Оби в районе Научного городка уходить к ЗАТО "Сибирский" или к Казачьему — прим. ред.). Но он не проще по исполнению. Проекта этого обхода не было. Но предпроектные наработки продали газовикам, и они на этом месте проложили через Обь газопровод. Также здесь много линий связи. И согласовать здесь дорогу практически нереально.

Кроме этого, в лесах Первомайского района появился Кислухинский заказник, где мы не сможем срубить ни одного дерева. И еще одна причина: Чуйский тракт в 2004 году стал федеральной трассой и в его расширение на участке от Новоалтайска до Озёрок вложили более 30 млрд рублей. И "обходить" этот участок дороги первой категории в Москве считают нецелесообразным, даже несмотря на необходимость вывести из города транзитный транспорт.

И тогда мы предложили альтернативу: связать три тракта в другом направлении и построить мост в районе поселка Бельмесево. Эту идею в федеральном центре готовы обсуждать. Потому мы сейчас делаем проект этой дороги. И делаем его не "на полку". Будем добиваться, чтобы у Барнаула был обход — мечта любого города.