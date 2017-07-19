Как в Кузбассе боролись с паркующимися на газонах водителями

Андрей Никитин, издатель.

Называлась она "Газонный беспредел". Суть акции сводилась к тому, что горожане присылали в мэрию по электронной почте снимки с паркующимися в неустановленных местах машинами и описывали, где это произошло и когда. Далее материалы передавались в административные комиссии при районных администрациях, где уже решалось, как наказывать нарушителей — штрафом или предупреждением.

Кроме того, снимки с автомобилями, припаркованными таким образом, размещались на своего рода "позорной доске" на сайте администрации Новокузнецка.

К владельцам автомобилей применяли норму областного закона об административных правонарушениях. В мэрии справедливо полагали, что владельцы автомобилей, которые безответственно паркуют свои машины на газонах во дворах и на улицах, причиняют серьезный экологический и материальный ущерб городу и его жителям.

Этим, конечно, в Новокузнецке не ограничивались, в городе проводились и традиционные еженедельные рейды, но призыв горожан активно участвовать в борьбе с наглыми паркующимися мне кажется очень правильным. Пока федеральные власти раздумывают по поводу того, как собирать фото- или видеокадры, сделанные гражданами на телефон или видеорегистратор, в качестве доказательной базы по нарушениям ПДД, как и где это размещать, в Новокузнецке пошли своим путем. Там поняли простую вещь: машина, заехавшая на газон или вставшая на детскую площадку, уничтожает траву, то есть наносит ущерб. А за ущерб надо платить.

К сожалению, акция эта уже закончена из-за того, что была отменена норма в местном законе, по которому штрафовали автовладельцев. Теперь чиновники мэрии ходят по городу и прикрепляют к лобовым стеклам неправильно припаркованных машин листовки с предупреждениями о том, что водители нарушают ПДД.

Но у нас-то все еще действуют Правила благоустройства территории Барнаула, где за парковку в неположенных местах предусмотрены местные штрафы. Так почему бы нашей мэрии не перенять идею соседей? Ведь барнаульские газоны также "убиваются" оставленными на них машинами.

Кстати, рассказывая об этой акции, мэрия Новокузнецка на своем сайте представила не только кнут, но и показала пряник: мэр объявил о том, что "каждый вторник <...> с участием руководителей районных администраций проходит рассмотрение заявок на организацию парковочных мест. Все заявки рассматриваются комитетом градостроительства и земельных ресурсов в первоочередном упрощенном порядке".

Думаю, нашим властям стоит перенять и этот опыт коллег из Новокузнецка. А то что нам все время их в пример приводят?

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