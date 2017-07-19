Автоновости

Как в Кузбассе боролись с паркующимися на газонах водителями

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Сегодня, 07:54.
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Помню из своей практики работы на радио то, как барнаульские водители во время автомобильной программы любили по телефону приводить в пример опыт кузбасских дорожников: мол, вон как у них качественно асфальт кладут, не то что у нас. А тут недавно мы в редакции нашли одну акцию мэрии Новокузнецка, о которой хотелось бы тоже рассказывать и рассказывать.

Как в Барануле паркуют автомобили возле отдела полиции на улице Интернациональной. 18 июля 2017 года.
Как в Барануле паркуют автомобили возле отдела полиции на улице Интернациональной. 18 июля 2017 года. Фото : altapress.ru.
Андрей Никитин, издатель.
Андрей Никитин, издатель.

Называлась она "Газонный беспредел". Суть акции сводилась к тому, что горожане присылали в мэрию по электронной почте снимки с паркующимися в неустановленных местах машинами и описывали, где это произошло и когда. Далее материалы передавались в административные комиссии при районных администрациях, где уже решалось, как наказывать нарушителей — штрафом или предупреждением.

Кроме того, снимки с автомобилями, припаркованными таким образом, размещались на своего рода "позорной доске" на сайте администрации Новокузнецка.

К владельцам автомобилей применяли норму областного закона об административных правонарушениях. В мэрии справедливо полагали, что владельцы автомобилей, которые безответственно паркуют свои машины на газонах во дворах и на улицах, причиняют серьезный экологический и материальный ущерб городу и его жителям.

Этим, конечно, в Новокузнецке не ограничивались, в городе проводились и традиционные еженедельные рейды, но призыв горожан активно участвовать в борьбе с наглыми паркующимися мне кажется очень правильным. Пока федеральные власти раздумывают по поводу того, как собирать фото- или видеокадры, сделанные гражданами на телефон или видеорегистратор, в качестве доказательной базы по нарушениям ПДД, как и где это размещать, в Новокузнецке пошли своим путем. Там поняли простую вещь: машина, заехавшая на газон или вставшая на детскую площадку, уничтожает траву, то есть наносит ущерб. А за ущерб надо платить.

К сожалению, акция эта уже закончена из-за того, что была отменена норма в местном законе, по которому штрафовали автовладельцев. Теперь чиновники мэрии ходят по городу и прикрепляют к лобовым стеклам неправильно припаркованных машин листовки с предупреждениями о том, что водители нарушают ПДД.

Но у нас-то все еще действуют Правила благоустройства территории Барнаула, где за парковку в неположенных местах предусмотрены местные штрафы. Так почему бы нашей мэрии не перенять идею соседей? Ведь барнаульские газоны также "убиваются" оставленными на них машинами.

Как в Барануле паркуют автомобили возле отдела полиции на улице Интернациональной. 18 июля 2017 года.
Как в Барануле паркуют автомобили возле отдела полиции на улице Интернациональной. 18 июля 2017 года.

Кстати, рассказывая об этой акции, мэрия Новокузнецка на своем сайте представила не только кнут, но и показала пряник: мэр объявил о том, что "каждый вторник <...> с участием руководителей районных администраций проходит рассмотрение заявок на организацию парковочных мест. Все заявки рассматриваются комитетом градостроительства и земельных ресурсов в первоочередном упрощенном порядке".

Думаю, нашим властям стоит перенять и этот опыт коллег из Новокузнецка. А то что нам все время их в пример приводят?

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Колонка - это личное мнение автора, которое может не совпадать с редакционным.
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