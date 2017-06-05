Как весной изменились цены на подержанные автомобили в Алтайском крае

По данным мониторинга altapress.ru*, автовладельцы стали заметно больше просить за Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser определенных лет выпуска (см. таблицу). Также незначительно поднялся средний ценник на Nissan Sunny, Chevrolet Niva.

По данным drom.ru, май среди весенних месяцев оказался лучшим по продажам на авторынке Барнаула. Рост активности покупателей зафиксирован в ценовом сегменте, который и так был лидером продаж до 350 тыс. рублей. Больше всего они интересовались Renault Logan.

Среди "леворуких" автомобилей стоимостью от 350 тыс. до 400 тыс. рублей больше всего продавались Toyota Corolla (2006 год), Ford Focus (2010-2011). Среди праворульных авто — Toyota Premio и Toyota Allion.

При этом предложений на автобарахолке по-прежнему мало, пишет портал. Почти нет автомобилей без пробега по России и спецтехники. Зато появился катер.

*Мониторинг проводился по базе объявлений из Алтайского края на сайте drom.ru

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