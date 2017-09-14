Как японец-победитель ралли "Париж-Дакар" гонял по бездорожью под Барнаулом

Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Участница тест-драйва. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Казуто Койде на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Тест-драйв Pajero Sport. Фото : Лариса Ломако. Казуто Койде на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Внедорожный тест Mitsubishi L200. Фото : Олег Богданов. Участница тест-драйва. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов. Хироши Масуока на Mitsubishi Pajero Sport в Алтайском крае. Фото : Олег Богданов.

Масуока и его ученик и пилот заводской команды Mitsubishi Motors Казуто Койде провели тест-драйв двух новых Pajero Sport, дизельного и бензинового. Оба внедорожника — в стандартном исполнении, без тюнинга.

Всемирно известного гонщика привезли на Алтай российское представительство Mitsubishi и официальный дилер марки в Барнауле — автоцентр "АНТ". На встречу с японским раллистом они пригласили местных поклонников бренда.

Проехать с японскими пилотами по скоростной трассе в качестве пассажиров пригласили всех желающих. Гендиректор компании "АНТ" Александр Поддубный предупредил гостей: на подобных заездах в других городах были случаи, когда участники отрывали автомобильные ручки, за которые держались на лихих виражах.

Корреспонденту altapress.ru удалось побывать в кресле штурмана рядом с Хироши Масуока. Было видно, что управлять даже неподготовленным внедорожником для 57-летнего японца — большое удовольствие. Он ехал быстрее и азартнее своего коллеги: входил в прямые повороты боком, как в дрифте, а также отрывал колеса от земли на трамплинах, расположенных на трассе сразу после водных преград. Казуто Койде вел машину осторожнее (каждый участник тест-драйва проезжал трассу дважды, по разу с каждым из пилотов).

Трасса представляла собой километровый круг со множеством поворотов и несколькими прямыми участками. Покрытие — мокрая трава и раскисшая грязь. Это помешало гонщикам развить скорость больше 80-90 км/ч, зато летевший из-под колес грунт добавил зрелищности и создал антураж настоящего офф-роуда.

Японцам удалось продемонстрировать, что даже неподготовленные специальным образом Mitsubishi Pajero Sport готов к езде по самым плохим дорогам. На взгляд altapress.ru по итогам заезда, в списке преимуществ модели особым образом стоит эргономичная подвеска: во время скоростной езды по пересеченной местности автомобиль практически не раскачивало.

Кстати, Хироши Масуока участвовал в настройках шасси внедорожника. Уже несколько лет после окончания гоночной карьеры он работает тест-пилотом Mitsubishi. Барнаульским журналистам Масуока сообщил, что никогда не ездил на автомобилях других марок.

Как рассказал президент и главный исполнительный директор MMC Rus Наоя Накамура, Pajero Sport — одна из ключевых моделей марки на российском рынке. После того, как в апреле в автосалонах появилась дизельная версия внедорожника, продажи модели выросли на 60%.

Факт

Представители Mitsubishi также провели испытания пикапа L200 на проходимость. Для этого на отдельной площадке соорудили "полосу препятствий", на которых автомобиль продемонстрировал работу блокировок дифференциалов и другие важные для езды по бездорожью параметры.

Справка

Хироши Масуока выступал на ралли "Дакар" за заводскую команду Mitsubishi с 1987 по 2009 годы. В 2002 и 2003 годах он приходил к финишу первым.

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