Каков поп, таков и джип, или праведник на "Ниве"

Иван Кузьмин, редактор auto.altapress.ru

Павел в самом деле похож на литературного или киноперсонажа. Электромонтер и студент-политолог, променявший разгульную жизнь с ночными клубами (где подрабатывал диджеем) на учебу в семинарии и служение в глухом селе. Вне храма носит хипстерские очки с цветными стеклами и кепку с прямым козырьком, сыплет интернет-сленгом и организует экспедиции на джипах.

В его блоге нет богословия и премудрствований. Но есть, по его выражению, "обычная жиза с моментами приключений" в тайге на "Ниве" 1981 года выпуска. И было очень интересно увидеть, каково это — быть в наши дни священником в алтайской глуши.

"Когда меня направили в отдаленное село, я представлял, как станет чудесно: буду ходить, благолепный батюшка, все будут мне в рот заглядывать, чайком с крендельками угощать", — признается Павел. Но легкой сельской жизни не получилось. Ему одному необходимо содержать не только свою семью, но и храм с приходом. Зарабатывать приходится натуральным хозяйством: держать коров и кур, собирать травы и ягоды, изготавливать пихтовое масло, продавать чаи и березовые веники, становиться пасечником и т. д.

И это могло быть идиллией: тайга, праведный труд, высокая миссия. Но все происходит на фоне уничтожения не просто традиционного уклада жизни, а самой жизни в этих местах. Вокруг Хмелевки с 1980-х годов исчезло около 30 деревень. Запомнился кадр: местный житель на камеру Павла показывает: здесь была школа, здесь — больница, тут — главная улица. В это не верится, потому что вокруг — голое поле.

Самой Хмелевки тоже скоро не будет. А приход исчезнет еще скорее: в храм ходит лишь десяток бабушек. Единомышленников нет, многие вокруг спиваются. И порой приходят апатия, отчаяние. Но чтобы помогать прихожанам пережить сложности, самому нужно учиться терпеть, подбадривает себя поп-джипер.

Несмотря на все сложности и испытания, Павел, кажется, счастлив. Во всяком случае, уезжать не собирается. Более того, призывает желающих поменять город на деревню не сомневаться, а решаться. Многие интересуются, но пока никто не переехал.

Расширить сужающийся мир помогают две вещи. Первая — машина. Павел ездит служить в труднодоступные села, навещает живущих впроголодь отшельников и т. д. Ради этого "убивает" в тайге такой нужный в хозяйстве автомобиль. А в интернете активно общается, откликается на резонансные темы и даже приглашает к себе в храм ловить покемонов.

Вот так, в чем-то даже споря с руководством РПЦ, 31-летний алтайский священник при помощи видеокамеры борется со стереотипами вокруг попов. Показывает, что они не алчные и праздные, как некоторые думают. И, мне кажется, делает это удачно. Во всяком случае, для меня теперь поп на джипе — это не толстый детина на Land Cruiser, способный по пьяни ударить кадилом по лбу. Этот образ вытеснил праведник на "Ниве". Праведник, без которого, как известно, не стоит село.

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