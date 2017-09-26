Концерн "Калашников" показал одноместный "летающий мотоцикл"

Новый тип транспортного средства, управляемый пилотом, поднялся на несколько метров над поверхностью и совершил облет цеха.

Аппарат пока одноместный. Его технические характеристики не сообщаются.

По периметру корпуса расположены восемь трехлопастных пропеллеров, которые приводятся в действие установленным на борту аккумулятором. Как сообщает телеканал 360, пилот управляет транспортным средством при помощи двух рукояток с кнопками, меняя угол наклона.

Полет пилотируемого мультикоптера был продемонстрирован в присутствии главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, пишет ura.ru.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.