Концерн "Калашников" показал одноместный "летающий мотоцикл"

"Летающий мотоцикл", разработанный специалистами оружейного концерна "Калашников" прошел первые летные испытания.
Новый тип транспортного средства, управляемый пилотом, поднялся на несколько метров над поверхностью и совершил облет цеха.
Аппарат пока одноместный. Его технические характеристики не сообщаются.
По периметру корпуса расположены восемь трехлопастных пропеллеров, которые приводятся в действие установленным на борту аккумулятором. Как сообщает телеканал 360, пилот управляет транспортным средством при помощи двух рукояток с кнопками, меняя угол наклона.
Полет пилотируемого мультикоптера был продемонстрирован в присутствии главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, пишет ura.ru.
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