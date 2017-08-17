"Калашников" выпустил электромотоциклы ИЖ для полиции

Запас хода на одной зарядке у этих мотоциклов составляет до 150 км. Максимальная мощность – 15 квт.

В ГИБДД по Алтайскому краю также есть мотобатальон. Для него закупают мотоциклы Yamaha. На них патрулируют дороги Бийска, Барнаула и Алейска.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.