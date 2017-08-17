Автоновости

"Калашников" выпустил электромотоциклы ИЖ для полиции

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Сегодня, 12:13.
Автоновости

Концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Московские полицейские уже тестируют новинку, сообщает пресс-служба концерна.

Электромотоцикл ИЖ для полиции.
Электромотоцикл ИЖ для полиции. Фото : kalashnikov.com.

Запас хода на одной зарядке у этих мотоциклов составляет до 150 км. Максимальная мощность – 15 квт.

В ГИБДД по Алтайскому краю также есть мотобатальон. Для него закупают мотоциклы Yamaha. На них патрулируют дороги Бийска, Барнаула и Алейска.

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