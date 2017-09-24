КамАЗ разбился в аварии на алтайской трассе

ДТП на трассе А-322. 24 сентября 2017 года. Фото : Денис Марченко vk.com/barneos22. ДТП на трассе А-322. 24 сентября 2017 года. Фото : Геворг Адамян vk.com/barneos22. ДТП на трассе А-322. 24 сентября 2017 года. Фото : Геворг Адамян vk.com/barneos22.

Авария произошла возле Алейска, на федеральной трассе в сторону Рубцовска, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. Один из КамАЗов въехал в попутный грузовик. У первой машины сильно разбита кабина. Как рассказал altapress.ru дежурный краевого управления МЧС, водитель этой машины отказывался ехать в медучреждение, но его на всякий случай доставили на осмотр.

На месте ДТП образовалась большая пробка из большегрузов.

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