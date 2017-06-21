КАСКО за 50%.

До 30 июня 2017 года в дилерском центре Volkswagen "АлтайЕвроМоторс" действует специальное предложение по страхованию для Polo.
В период действия акции при приобретении автомобиля Polo стоимость страхования КАСКО будет вдвое меньше!* Подробности узнавайте у менеджеров отдела продаж по телефону +7 (3852) 23-00-00.
*Продавец оставляет за собой право предоставления скидки на новые автомобили Volkswagen Polo в размере затрат клиента, не превышающих 50% стоимости полиса КАСКО с франшизой 15 000 рублей сроком на 12 месяцев для водителей от 25 лет со стажем вождения от 3 лет. Предложение ограничено.
Услуги страхования предоставляются компаниями ОАО "АльфаСтрахование" (Лицензия ЦБРФ СИ № 2239 от 13.01.2016),http://altapress.ru/jump/?to=+http%3A%2F%2Fwww.rgs.ru%2F, САО "ВСК" (Лицензия ЦБРФ СИ № 0621 от 11.09.2015). Тарифы и условия могут быть изменены без предварительного уведомления. Возможность предоставления услуги страхования, условия и ограничения, а также сроки действия необходимо уточнять у дилера. Подробная информация по тел. 8-800-700-75-57.
Познакомьтесь поближе с интересующим вас автомобилем Volkswagen и получите истинное удовольствие от вождения во время пробной поездки в дилерском центре "АлтайЕвроМоторс".
Записаться на тест-драйв можно по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 165, либо по телефону +7 (3852) 23-00-00
Автоцентр "АлтайЕвроМоторс" - официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае.
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: (3852) 23-00-00
E-mail: aem@vw-alt.ru
Сайт компании: www.vw-alt.ru
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