Когда Алтайский край получает федеральные деньги на ремонт дорог

Сергей Бидонько,

депутат Госдумы:

Зачастую деньги в бюджете на ремонт дорог предусмотрены, но в плане они будут стоять на июль, август, а то и на сентябрь. Минфин говорит регионам, что средства на ремонт дорог есть, но кому они нужны в сентябре, октябре или в декабре.

Как рассказал altapress.ru источник в руководстве регионального Минстройтранса, проблем с поздним получением федеральных средств в Алтайском крае нет. "У нас в марте уже всегда все на счетах. Но надо лимиты доводить еще раньше. Тогда уже к сезону все контракты будут отыграны", — сказал чиновник.

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