Когда Алтайский край получает федеральные деньги на ремонт дорог

Комитет Госдумы по транспорту и строительству ведет переговоры с Минфином, чтобы регионам давали деньги из федерального бюджета на ремонт дорог не осенью или зимой, а в апреле, когда начинаются сезонные работы. Об этом сообщает ТАСС.
Сергей Бидонько,
депутат Госдумы:
Зачастую деньги в бюджете на ремонт дорог предусмотрены, но в плане они будут стоять на июль, август, а то и на сентябрь. Минфин говорит регионам, что средства на ремонт дорог есть, но кому они нужны в сентябре, октябре или в декабре.
Как рассказал altapress.ru источник в руководстве регионального Минстройтранса, проблем с поздним получением федеральных средств в Алтайском крае нет. "У нас в марте уже всегда все на счетах. Но надо лимиты доводить еще раньше. Тогда уже к сезону все контракты будут отыграны", — сказал чиновник.
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