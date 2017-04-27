Автоновости

Когда Алтайский край получает федеральные деньги на ремонт дорог

198
Сегодня, 15:30.
Автоновости

Комитет Госдумы по транспорту и строительству ведет переговоры с Минфином, чтобы регионам давали деньги из федерального бюджета на ремонт дорог не осенью или зимой, а в апреле, когда начинаются сезонные работы. Об этом сообщает ТАСС.

Ремонт дороги "Белоярск-Заринск".
Ремонт дороги "Белоярск-Заринск" .Фото : Иван Кузьмин.

Сергей Бидонько,
депутат Госдумы:

Зачастую деньги в бюджете на ремонт дорог предусмотрены, но в плане они будут стоять на июль, август, а то и на сентябрь. Минфин говорит регионам, что средства на ремонт дорог есть, но кому они нужны в сентябре, октябре или в декабре.

Как рассказал altapress.ru источник в руководстве регионального Минстройтранса, проблем с поздним получением федеральных средств в Алтайском крае нет. "У нас в марте уже всегда все на счетах. Но надо лимиты доводить еще раньше. Тогда уже к сезону все контракты будут отыграны", — сказал чиновник.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus