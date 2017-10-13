LADA отзывает 20 тысяч машин новой модели

Причиной отзыва – жгуты проводов двигателя могут перетираться о кромку аккумуляторной площадки. На машинах, попадающих под отзыв, на кромку площадки бесплатно наклеят защитный уплотнитель. Это сделают бесплатно в дилерских центрах марки. Владельцев попавших под отзывную кампанию авто оповестят по смс.

Факт

В январе-сентябре 2017 года в России купили 24 тыс. Lada Xray. Это на 81% больше, чем за те же месяцы 2016 года. В рейтинге бестселлеров авторынка модель занимает 8 место.

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