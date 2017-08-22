Легкие условия от Автоцентра АНТ на тяжелые внедорожники Mitsubishi

Внедорожники Mitsubishi. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi. Внедорожник Mitsubishi. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi. Внедорожник Mitsubishi. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi. Внедорожник Mitsubishi. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi. Внедорожник Mitsubishi. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi. Внедорожник Mitsubishi. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi.

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Готовы сообщить приятную новость о возвращении Mitsubishi ASХ! Автомобили для Российского рынка будут производится на заводе Mitsubishi Motors в городе Окадзаки (Япония). Инженерами Mitsubishi были внесены качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Автомобиль будет поставляться в разных ярких цветовых гаммах. Первые автомобили поступят в Автоцентр АНТ в конце сентября. Предзаказы автомобиля уже начались! Подробности технических характеристик, цены и комплектации вы можете узнать в Автоцентре АНТ.

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* Указанная маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке банка и применяется при первоначальном взносе от 50% от цены а/м. В этом случае затраты покупателя на финансирование кредита (условия кредитования указаны ниже) обеспечиваются за счет соразмерного снижения цены автомобиля.

Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Pajero Sport: Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБ РФ № 2789). мин./макс. сумма кредита — 150 000 руб./95% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 7,9%; при оформлении услуги "Защита платежей" (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance/second.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля; выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности (если Банк не является агентом страховщика), без данных услуг ставка увеличивается на 4%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 09.08.2017 г. по 31.08.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел.: 8-800-770-05-70.

Предложение действует при покупке Митсубиши Аутлендер в трейд-ин, при сдаче а/м любого бренда, кроме а/м отечественного производства, достигших возраста 10 лет. Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБ РФ № 2789). Указанная маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке банка. В этом случае затраты покупателя на финансирование кредита обеспечиваются за счет соразмерного снижения цены автомобиля. Условия кредитования на покупку а/м Митсубиши Аутлендер: мин./макс. сумма кредита — 150 000 руб./50% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 50% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 14,9%; при оформлении услуги "Защита платежей" (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля; выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности, без данных услуг ставка увеличивается на 4%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 01.08.2017 по 31.08.2017, носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел.: 8-800-770-05-70.

Предложение ограничено, действует по 31.08.17, носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробности акции в Автоцентре АНТ.

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