79-летняя гонщица протестировала болид "Формулы 1"

79-летняя ирландка Розмари Смит проехала за рулем 800-сильного болида "Формулы-1" по французскому автодрому Paul Ricard.
Она стала самым пожилым человеком в истории, когда-либо пилотировавшим машину "королевских гонок".
Заезд был организован командой Renault Sport F1 в честь празднования своего 40-летия.
Розмари Смит в молодости участвовала в раллийных гонках. Сначала она ездила только в качестве штурмана, а потом сама стала пилотом. В 1965 году она выиграла "Ралли Тюльпанов". В настоящее время Смит руководит собственной автошколой, пишет "Росбалт".
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