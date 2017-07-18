79-летняя гонщица протестировала болид "Формулы 1"

Она стала самым пожилым человеком в истории, когда-либо пилотировавшим машину "королевских гонок".

Заезд был организован командой Renault Sport F1 в честь празднования своего 40-летия.

Розмари Смит в молодости участвовала в раллийных гонках. Сначала она ездила только в качестве штурмана, а потом сама стала пилотом. В 1965 году она выиграла "Ралли Тюльпанов". В настоящее время Смит руководит собственной автошколой, пишет "Росбалт".

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