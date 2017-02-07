Льготные автокредиты будут давать на более дорогие автомобили

С 1,115 млн до 1,450 млн рублей повысится цена нового легкового автомобиля, которую можно будет купить, взяв льготный автокредит. Об этом говорится в проекте постановления правительства, пишет "Российская газета" со ссылкой на официальный портал раскрытия информации.
Точной даты, с которой будет действовать нововведение, пока нет. Однако предполагается, что оно начнет действовать в 2017 году.
Льготный автокредит дают на покупку произведенной в России машины в 2016 или 2017 году. Скидка составляет 6,7 процентных пункта от ставки банка (государство компенсирует эту сумму финучреждению). Получается, если средняя ставка коммерческого автокредита составляет 16-17% годовых, то льготного — около 10%. Чтобы получить льготный автокредит, нужно внести 20% предоплаты от стоимости покупки.
Эта мера господдержки помогает стимулировать падающий уже несколько лет подряд авторынок. Так, со льготными кредитами россияне купили в 2016 году 324 тыс. авто, хотя в правительстве ожидали, что этот показатель будет на уровне 270 тыс. рублей. Эксперты ожидают, что с увеличением лимита покупки число покупок с этим механизмом господдержки заметно вырастет.
Отметим, алтайские автодилеры в конце 2016 года отмечали увеличение доли продаж автомобилей в кредит. Помимо льготных займов по госпрограммам пользуются спросом и аналогичные финансовые программы от автопроизводителей. По ним реальная ставка может составлять 7–8% годовых.
Поддерживать продажи дилерам помогает и новый финансовый продукт — кредит с отложенным платежом. Его многие производители внедрили летом. С ним человек не отдает первоначальный взнос и может выбрать удобную для себя величину ежемесячного платежа (от 5 тыс. рублей), но при последней транзакции ему нужно будет выплатить остаток.
Справка
Рынок новых автомобилей в Алтайском крае в 2016 году сократился на 22%. Лидером продаж стала Lada Granta.
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