"Максим" и "Яндекс.Такси" нашли разные способы выплачивать деньги пострадавшим пассажирам

Каждый перевозчик обязан страховать ответственность перед пассажирами на сумму до 2 млн рублей. Это требование распространяется на автобусы, трамваи и троллейбусы, но не на такси. Этот вид транспорта страхуется только по ОСАГО, где максимальная выплата не превышает 500 тыс. рублей. В августе Национальный союз страховщиков предложил распространить обязательное страхование пассажиров и на такси. Но пока это только идея. Не дожидаясь законодательных изменений, крупнейшие игроки рынка сами проявили инициативу и предложили своим клиентам механизмы возмещения вреда.

Яндекс.Такси

Сервис 5 октября начал тестировать программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в 11 регионах России. Страховка распространяется на все заказанные в сервисе поездки. Максимальная компенсация составит 2 млн рублей. На эту сумму застрахован и водитель, и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки.

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Партнерами "Яндекс" стали Allianz, "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах". С ними сервис договорился об упрощенной и ускоренной системе выплаты компенсаций. Пострадавший в ДТП пассажир в первую очередь должен обратиться в служба поддержки "Яндекс.Такси". Там ему дадут инструкцию и контакты страховой.

В число одиннадцати пилотных городов вошли Новосибирск, Кемерово и Омск. В остальных городах присутствия, в том числе в Барнауле и Бийске, программа заработает в 2018 году.

"Запуск программы не приведёт к росту тарифов на поездки или комиссии для водителей — все страховые взносы "Яндекс.Такси" оплачивает за свой счёт", - подчеркнули в пресс-службе сервиса.

"Максим"

Служба заказа такси "Максим" нашла альтернативный страхованию вариант. Она создала фонд "Гарант". Его будут формировать из добровольных взносов водителей, сотрудничающих с "Максим", а также средств самой компании.

Собирать деньги в фонд будут при необходимости, адресно. Например, если произошло ДТП и пассажиру нужны деньги на лечение, или на таксиста напали и ограбили, сервис оповестит водителей и предложит помочь пострадавшему материально. Представители службы заказа уверены: так как ДТП по вине водителей "Максим" происходят нечасто, "краудфандинг" обойдется сервису и водителям гораздо дешевле, чем страхование каждой поездки.

Павел Стенников,

начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси "Максим":

Страховые компании готовы страховать поездки по тарифам от 10 копеек до 1 рубля с каждой поездки в зависимости от лимита выплаты. Рублевый тариф при объемах заказов сервиса "Максим" предполагал бы десятки миллионов рублей страховых отчислений в месяц при несоизмеримо меньшей потребности в выплатах. Дополнительно от сервиса требовалось бы вносить многомиллионный страховой депозит по каждому городу, а география работы сервиса "Максим" огромна — более 200 городов в РФ. Страховые компании, не понимая специфику рынка такси и работы сервиса, требовали персональные данные пассажиров, договор с указанием всех транспортных средств, которые будут осуществлять перевозки, реестры перевозок онлайн, что опять же при объеме сервиса технически нереализуемо.

Размер компенсации из фонда не ограничен и может достигать десятков миллионов рублей на каждого пострадавшего, тогда как размеры выплат по страховым программам всегда ограничены и могут не покрывать реального ущерба, подчеркнул представитель "Максим". Стенников уверен: система добровольных пожертвований будет работать.

Павел Стенников,

начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси "Максим":

Это не утопия. Система отработана. При нашем количестве подключенных водителей собрать нужную сумму несложно. Плюс у водителей сильно чувство взаимовыручки. Все понимают, что, помогая другим, они тоже получат помощь.

Факт

По действующему законодательству ответственность за перевозку пассажиров и багажа легковым такси несут непосредственно перевозчики, а не информационные сервисы.

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