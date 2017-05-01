1 мая в Барнауле общественный транспорт изменит работу

1 мая 2017 года с 10 до 14 часов в Барнауле перекроют четную и нечетную стороны проспекта Ленина — от проспекта Строителей до улицы Гоголя. Это связано проведением легкоатлетической эстафеты. Из-за этого временно изменятся маршруты общественного транспорта.

График маршрутов изменят автобусы №1, 10, 24, 25, 35, 53, 19, 20, 39, 55, 109, 109оп, маршрутные такси № 6, 27, 33, 34, 41, 78, 110, 144. Троллейбусы №1 и 7 будут ходить по следующей схеме: …пр. Ленина — пр. Строителей — "пл. Победы", обратно: "пл. Победы" – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам. Схемы движения автобусов и маршруток можно узнать на сайте мэрии. Водителей просят по возможности заранее выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.