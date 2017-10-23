Mazda будет ставить собранные в России моторы на японские автомобили

Компания Mazda построит завод по производству двигателей в Приморском крае. Его продукцию будут ставить на автомобили марки для российского, японского и других рынков, пишет "За рулем".
Завод построят на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская". Там уже заливают фундамент, а будущий персонал отправили на стажировку в Японию.
Предприятие сможет выпускать до 50 тыс. двигателей семейства SKYACTIV-G ежегодно. Здесь планируют не только собирать моторы, но и обрабатывать их компоненты. Так как японская компания в обозримом будущем вряд ли выйдет на такие объемы продаж двух моделей, которые у нас собираются (Mazda6 и CX-5), то часть произведенных двигателей пойдет заводы компании в другие страны, прежде всего в Японию.
Факт
Двигатели для своих автомобилей собирают в России также Volkswagen и Ford, но их продукция рассчитана только для машин, продающихся на нашем рынке.
Справка
Mazda и Минпромторг России подписали соглашение о строительстве завода в России в 2016 году. Тогда планировалось создать 609 рабочих мест, а в завод инвестировать около 2 млрд руб. Сейчас же представители японской компании говорят о создании 150 рабочих мест, а инвестиции вырастут уже до 3 млрд руб.
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