Медведев перевел автомобили на электронные паспорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором прописан порядок введения электронных паспортов транспортных средств (ПТС). Благодаря этому у каждого автомобиля появится история в электронном виде, с момента изготовления или ввоза до утилизации, пишет ТАСС.
Оператором электронного ПТС выступит госкорпорация "Ростех" в лице дочерней структуры "Электронный паспорт". Стоимость оформления документа для автопроизводителей и импортеров составит не более 250 рублей, для собственников автомобилей — до 600 рублей.
Доступ к электронному ПТС получат сотрудники ГИБДД, организации-участницы системы электронных паспортов, а также собственники транспортных средств (после того, как они зарегистрируется в Системе электронных паспортов).
ПТС на бумажном носителе будут постепенно исключены из оборота. Это позволит избежать процесса восстановления утерянных ПТС, заявили в Ростехе. Окончательный переход на электронный ПТС состоится 1 июля 2018 года. Это значит, что после этой даты государство перестанет выпускать ПТС в бумажном виде.
Старые ПТС, уже имеющиеся у граждан, юридической силы не утратят. Обменивать их не потребуется.
В Ростехе прогнозируют, что за первое полугодие 2018 года порядка полумиллиона транспортных средств уже получат электронные паспорта.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, переход с бумаги на цифру при оформлении ПТС позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей, например, при продаже или покупке. Кроме того, экономия затрат на покупку бланков ПТС, их транспортировку, хранение, утилизацию испорченных, закупку и последующее содержание оргтехники составит не менее миллиарда рублей в год. Другие преимущества прогресса в этой сфере в Минпромторге озвучивали ранее.
Переход на электронный паспорт транспортного средства не изменит привычной логики документооборота — у автовладельцев на руках по-прежнему будут оставаться договоры купли-продажи и, после регистрации — Свидетельство о регистрации транспортного средства, пишет drom.ru.
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