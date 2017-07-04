Медведев запретил оставлять ребенка одного в машине

До сих пор в правилах говорилось о том, что "водитель может оставлять транспортное средство, только если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя". Теперь в статью вносится дополнение: "Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица". Уточняется, что запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, и вносятся дополнительные формулировки относительно использования детских кресел.

Штраф за детей, оставленных в машине без присмотра, в Административном кодексе прописан, но он сравнительно небольшой.

Павел Иванов,

автоюрист:

Соответственно, пункт 12.8 правил дорожного движения предусмотрен у нас как раз статьей 12 пункт 19 Административных правонарушений РФ, а именно в нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств. Нарушения, предусмотренные частью первой, которая влечет нарушение и наложение административного штрафа в размере до 500 рублей. Или же, если правонарушение совершенно на территории Москвы или Петербурга, соответственно, штрафы предусматривает две тысячи рублей.

Кроме того, распоряжением премьера в правила дорожного движения внесен целый ряд изменений, касающихся стандартов нанесения разметки на дороги, пишет bfm.ru.

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