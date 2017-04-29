Мэр Барнаула пообещал отремонтировать дорогу за "Ашаном"

Сергей Дугин побывал на Власихинской улице. Фото : barnaul.org. Сергей Дугин побывал на Власихинской улице. Фото : barnaul.org. Сергей Дугин побывал на Власихинской улице. Фото : barnaul.org.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

В этом году проведем ремонт этого участка Власихинской за счет городских средств. К лыжно-биатлонному комплексу должна вести достойная дорога, которая будет востребована не только спортсменами, но и всеми жителями.

Это же дорога ведет к садоводствам, а также к торговому центру "Волна", в котором находится популярный в городе магазин "Ашан".

В мэрии отметили, что 29 апреля Дугин посетил этот участок. В этот момент грейдер проводил планировку территории под сплошную укладку асфальта. Там, где уже имеется асфальт, покрытие будут ремонтировать картами.

Справка

Ремонт картами предполагает снятие слоя асфальта и его новую укладку. Капитальный же ремонт дороги предполагает снятие не только верхнего слоя асфальта, а всех пяти-шести-семи слоев дорожных покрытий, включая песок, щебень и так далее.

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