Мэр Барнаула пообещал отремонтировать дорогу за "Ашаном"

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что в этом году отремонтируют участок улицы Власихинской, который ведет к лыжно-биатлонному комплексу в Сухом логу. Об этом 29 апреля сообщил сайт мэрии.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
В этом году проведем ремонт этого участка Власихинской за счет городских средств. К лыжно-биатлонному комплексу должна вести достойная дорога, которая будет востребована не только спортсменами, но и всеми жителями.
Это же дорога ведет к садоводствам, а также к торговому центру "Волна", в котором находится популярный в городе магазин "Ашан".
В мэрии отметили, что 29 апреля Дугин посетил этот участок. В этот момент грейдер проводил планировку территории под сплошную укладку асфальта. Там, где уже имеется асфальт, покрытие будут ремонтировать картами.
Справка
Ремонт картами предполагает снятие слоя асфальта и его новую укладку. Капитальный же ремонт дороги предполагает снятие не только верхнего слоя асфальта, а всех пяти-шести-семи слоев дорожных покрытий, включая песок, щебень и так далее.
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