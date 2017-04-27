Мэрия Барнаула потратит 100 миллионов на вакуумно-подметательные машины

Прием заявок завершился 26 апреля. Как следует из документации, на участие в торгах заявилась лишь одна организация.

Если с ней подпишут контракт, то шесть единиц спецтехники поставщик должен будет предоставить в течение недели, а остальные — за 60 дней.

Подметально-уборочные машины вакуумного типа используют для чистки асфальта от пыли, листьев, песка и щебня. Принцип работы такой машины достаточно прост: на шасси автомобиля закреплены одна или две лотковые щетки и центральная цилиндрическая щетка. Лотковые щетки и центральная щетка сметают мусор к всасывающей шахте. Из нее мусор поступает в герметичный контейнер, размещенный в задней части оборудования. Всасывание обеспечивается за счет работы вентилятора.

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