Мэрия Барнаула потратит 100 миллионов на вакуумно-подметательные машины

Администрация Барнаула заказала десять подметально-вакуумных машин для уборки улиц. Аукцион состоится 2 мая, начальная стоимость лота — 104 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.
Прием заявок завершился 26 апреля. Как следует из документации, на участие в торгах заявилась лишь одна организация.
Если с ней подпишут контракт, то шесть единиц спецтехники поставщик должен будет предоставить в течение недели, а остальные — за 60 дней.
Подметально-уборочные машины вакуумного типа используют для чистки асфальта от пыли, листьев, песка и щебня. Принцип работы такой машины достаточно прост: на шасси автомобиля закреплены одна или две лотковые щетки и центральная цилиндрическая щетка. Лотковые щетки и центральная щетка сметают мусор к всасывающей шахте. Из нее мусор поступает в герметичный контейнер, размещенный в задней части оборудования. Всасывание обеспечивается за счет работы вентилятора.
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