Мэрия просит оштрафовать Росимущество за волокиту с передачей старого моста в Барнауле

По мнению администрации Барнаула, федеральная структура должна заплатить по 50 тыс. рублей за каждый месяц после того, как решение вступило в силу в апреле 2017 года. Чиновники управления Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай представили суду письменные возражения и попросили отложить рассмотрение заявления или приостановить исполнительное производство.

Суд пошел федеральной структуре на уступки и дал время участникам процесса, чтобы собрать дополнительные доказательства и сформулировать возражения в обоснование своих доводов. Заявление администрации Барнаула рассмотрят 14 ноября 2017 года.

Напомним, администрация Барнаула в конце 2016 года в арбитраже добилась того, чтобы суд обязал федералов взять мост на баланс (ранее он принадлежал муниципалитету). Управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай пыталось оспорить это решение, но проиграло и в апелляционной инстанции, и в кассационной.

В августе федералы попросили приостановить исполнительное производство, так как 19 июня пристав по особо важным исполнительным производствам обнаружил, что параметры моста и эстакад (длина и площадь), указанные в документах, не соответствуют реальным. Но в начале октября суд отказался пересматривать дело, так как новые обстоятельства не меняют сути дела и не могли повлиять на выводы судов.

Ранее по требованию прокуратуры суд обязал комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула до конца 2017 года отремонтировать автомобильную часть старого моста через Обь. На ней необходимо заменить отдельные пролетные строения, плиты автопроезда, усилить железобетонные плиты, заменить деформационные швы, установить современные ограждения, восстановить неработающие водоотводные устройства и заменить асфальт. Стоимость реконструкции оценивается в 500 млн рублей.

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