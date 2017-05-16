Мэрия решила не перекрывать улицу в центре Барнаула

Это связано с изменением технических условий и проекта по прокладке сетей водопровода к строящемуся административно-гостиничному зданию по адресу: ул. Мерзликина, 6а. Ранее движение хотели перекрыть с 10 по 24 мая.

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