Автоновости

Мэрия решила не перекрывать улицу в центре Барнаула

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Сегодня, 12:22.
Автоновости

В Барнауле отменили запланированное ограничение движения транспорта на участке ул. Мерзликина. Работ по прокладке сетей водопровода на данном участке не будет, сообщает мэрия.

Ремонтные работы, перекрытие дорог, сигнальная лента.
Ремонтные работы, перекрытие дорог, сигнальная лента. Фото : altapress.ru.

Это связано с изменением технических условий и проекта по прокладке сетей водопровода к строящемуся административно-гостиничному зданию по адресу: ул. Мерзликина, 6а. Ранее движение хотели перекрыть с 10 по 24 мая.

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