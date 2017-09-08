"Мерседесозаменитель": КАМАЗ показал новый грузовик

На выставке "Комтранс-2017" КАМАЗ презентовал новую модель 54901 с кабиной К5. Его преподносят как магистральный тягач нового поколения. Главное достоинство новинки — удобство и комфорт водителя, сообщает пресс-служба завода. Производство серийной версии магистрального тягача стартует в 2019 году.
Как передает Kolesa.ru, в основу К5 легла кабина грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros последнего поколения, который выпускается на территории России с 2012 года. Известно, что большая часть панелей у двух моделей взаимозаменяемы. При этом цена отечественной новинки обещает быть на 15-20% меньше по сравнению со стоимостью "немца". Локализация производства тяжеловоза составит 80-85%.
Оснащать новый КАМАЗ будут новым 12-литровым двигателем Р6, созданный при участии швейцарской компании Liebherr. Его мощность варьируется в диапазоне от 380 до 550 л. с.. Ресурс двигателя составляет 1,5 миллиона километров, межсервисный интервал — 150 000 км. В качестве трансмиссии предложат немецкую автоматизированную коробку передач ZF Traxon. Рама автомобиля – из легких высокопрочных сталей, передняя ось – с увеличенной нагрузкой до 9 тонн и необслуживаемой ступичной частью.
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