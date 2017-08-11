Минэкономразвития предложило снимать техосмотр на видео

Принятие таких мер связано с увеличением случаев продаж диагностических карт техосмотра без его прохождения. Закон установит ряд требований к операционно-технической базе операторов техосмотра, которые включат в себя требования к фото- и видеорегистрации процедуры. На снимке должен быть обязательно зафиксирован номер автомобиля, время и место прохождения техосмотра. А видеосъемка должна свидетельствовать о том, что техосмотр был проведен по всем правилам.

Документ разрабатывает созданная при министерстве рабочая группа. Предполагается, что он будет внесен в правительство уже осенью и рассмотрен Госдумой в ходе осенней сессии.

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