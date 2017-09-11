"Москвич" с пушкой. На Алтае креативно отметили День танкиста

10 сентября группа бийчан с выдумкой подошла к празднованию Дня танкиста. Бывшие военные "загримировали" старенький "Москвич" в танк и проехались на этой чудо-машине по городу, пишет "Типичный Бийск".

В Бийске к Дню танкиста переделали "Москвич". 10 сентября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске к Дню танкиста переделали "Москвич". 10 сентября 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске к Дню танкиста переделали "Москвич". 10 сентября 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.