МВД предложило водителям самим выбирать буквы и цифры на номерах

Новая редакция законопроекта "О государственной регистрации транспортных средств" скоро поступит в Госдуму.

Услуга по регистрации машины будет платной, но предельные тарифы установит ФАС. Также впервые на законодательном уровне вводятся два термина: "государственный регистрационный знак" (собственно металлическая пластина) и "государственный регистрационный номер" (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю).

Еще одно новшество предполагает упрощение оборота автомобилей, у которых сгнил или покрылся ржавчиной идентификационный номер (на кузове или на раме). Сейчас каждый раз при регистрации проблемной машины ее владелец обязан проходить экспертизу у эксперта-криминалиста, что вызывает определенные неудобства и занимает много времени. В документе предполагается, что машина с нечитаемым номером проходит экспертизу лишь один раз, после чего на нее наносится дополнительная маркировка с идентификационным номером, что автоматически освобождает всех последующих собственников от проблем.

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