МВД предложило водителям самим выбирать буквы и цифры на номерах

В МВД разработали реформу выдачи регистрационных номеров на автомобили. Одним из нововведений станет возможность самостоятельного выбора сочетаний букв и цифр госномера при покупке автомобиля, пишет "Коммерсантъ". Причем, получать номера на новый автомобиль можно будет прямо в автосалоне.
Новая редакция законопроекта "О государственной регистрации транспортных средств" скоро поступит в Госдуму.
Услуга по регистрации машины будет платной, но предельные тарифы установит ФАС. Также впервые на законодательном уровне вводятся два термина: "государственный регистрационный знак" (собственно металлическая пластина) и "государственный регистрационный номер" (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю).
Еще одно новшество предполагает упрощение оборота автомобилей, у которых сгнил или покрылся ржавчиной идентификационный номер (на кузове или на раме). Сейчас каждый раз при регистрации проблемной машины ее владелец обязан проходить экспертизу у эксперта-криминалиста, что вызывает определенные неудобства и занимает много времени. В документе предполагается, что машина с нечитаемым номером проходит экспертизу лишь один раз, после чего на нее наносится дополнительная маркировка с идентификационным номером, что автоматически освобождает всех последующих собственников от проблем.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.