На Алтае дилер новой китайской марки торгует дешевой версией Porsche Cayenne

7 августа, на drom.ru появилось объявление о продаже редкого для рынка новых автомобилей Алтайского края кроссовера Hawtai Boliger. Продажи китайского аналога Porsche Cayenee наладили в бийском автосалоне "Гранд-Авто".
Как следует из информации на сайте представительства Hawtai в России, бийский "Гранд-Авто" — единственный официальный дилер китайской марки в Алтайском крае. Как уточнил altapress.ru Александр Глебов, руководитель отдела продаж, автосалон работает с Hawtai с конца 2015 года.
По его словам, главное конкурентное преимущество бренда Hawtai — то же, что и у других китайских марок: в доступных ценовых сегментах автомобили имеют значительно больший набор опций, чем сопоставимые по цене аналогии от именитых конкурентов.
Александр Глебов также отметил, что верит в потенциал Hawtai в Алтайском крае. "Со временем бренд должен догнать по популярности ведущих китайских автопроизводителей — Chery, Geely и Lifan”, - говорит он.
Корпорация "Hawtai Motor Group" ведет свою историю с 2000 года.На рынок России автопроизводитель вышел пять лет назад. На родине Hawtai продает шесть моделей, в нашей стране — всего одну.
Hawtai Boliger позиционируется как кроссовер премиум-класса. Внешний облик выполнен в духе Porsche Cayenne первого поколения, хотя фактически Boliger создан на платформе первого Hyundai SantaFe. Собирают внедорожник в России, на заводе в Черкесске.
Экземпляр 2015 года выпуска с бензиновым мотором объемом 1,8 литра, автоматической коробкой передач и набором опций из 50 пунктов продается в Бийске за 890 тыс. рублей. Как следует из информации на официальном сайте марки, заказать "свежие" машины можно по цене от 940 тыс. рублей (с "механикой") и от 990 тыс. рублей (с "автоматом").
Для сравнения: за эту сумму на вторичном авторынке Алтайского края можно купить Рorsche Cayenne 2003-2006 года. Экземпляр немецкого внедорожника 2015 года выпуска стоит более 5 млн рублей.
Факт
Автосалон "Гранд-Авто" также официальный дилер марок UAZ и Chery.
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