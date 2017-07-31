На Алтае иномарка слетела с дороги в реку

Иномарка слетела с дороги в реку .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай. Иномарка слетела с дороги в реку .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, у молодого человека не было водительских прав. Он не справился с управлением и съехал с дороги. С полученными травмами его доставили в приемный покой Республиканской больницы, но не госпитализировали.

В отношении молодого человека составили административный материал.

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