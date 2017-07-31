На Алтае иномарка слетела с дороги в реку

Рано утром 29 июля в селе Усть-Муны Майминского района 24-летний пьяный водитель Toyota Mark 2 слетел с проезжай части в реку. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Иномарка слетела с дороги в реку .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Иномарка слетела с дороги в реку .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По данным полиции, у молодого человека не было водительских прав. Он не справился с управлением и съехал с дороги. С полученными травмами его доставили в приемный покой Республиканской больницы, но не госпитализировали.
В отношении молодого человека составили административный материал.
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