На Алтае крупный район остался без автобусов

Смоленское АТП обслуживало пассажирские автобусные рейсы в районе и в последнее время работало с проблемами: к началу 2017 года осталось 2-3 маршрута. Предприятие работало в убыток. Перед водителями сформировался долг в миллион рублей – они год не получал зарплату. В апреле их и вовсе уволили.

Как сообщают "Вести Алтай", проблемы своего МУПа смоленские чиновники решали банкротством предприятия. Через эту процедуру АТП проходило не раз. Людей и имущество переводили в новый МУП. Но во время одного из таких банкротств конкурсный управляющий поставил точку в переделах имущества.

Глава администрации района сообщила, что у МУПа остались три автобуса. Правда, они не на ходу. Если их удастся продать, деньги пойдут на погашение долгов по зарплате.

Тем временем пассажиры уже жалуются на невозможностью уехать в села района из райцентра.

Руководство района заключила договор с частным предпринимателем из Бийска, который согласился возить пассажиров по маршруту Ануйское – Смоленское – Бийск. Если доходность маршрута его не устроит, то район может и вовсе остаться без автобусного сообщения.

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