На Алтае лишенный прав водитель разбил машину об ограждение на Чуйском тракте

ДТП на Чуйском тракте. 25 июля 2017 года .Фото : 04.мвд.рф. ДТП на Чуйском тракте. 25 июля 2017 года .Фото : 04.мвд.рф. ДТП на Чуйском тракте. 25 июля 2017 года .Фото : 04.мвд.рф.

Авария произошла в Майминском районе. Мужчина на автомобиле Hyundai Elantra ехал из Соузги в Майму. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение.

В результате аварии водитель с травмами был доставлен в больницу, а у автомобиля разворотило весь перед.

Пресс-служба республиканского МВД уточняет, что попавший в аварию горожанин был лишен прав на управление транспортным средством за совершенное арнее административное правонарушение.

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