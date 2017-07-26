На Алтае лишенный прав водитель разбил машину об ограждение на Чуйском тракте

25 июля на федеральной трассе Р-256 (Чуйский тракт) в ДТП получил травмы 31-летний житель Горно-Алтайска.
ДТП на Чуйском тракте. 25 июля 2017 года .Фото : 04.мвд.рф.
ДТП на Чуйском тракте. 25 июля 2017 года .Фото : 04.мвд.рф.
ДТП на Чуйском тракте. 25 июля 2017 года .Фото : 04.мвд.рф.
Авария произошла в Майминском районе. Мужчина на автомобиле Hyundai Elantra ехал из Соузги в Майму. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение.
В результате аварии водитель с травмами был доставлен в больницу, а у автомобиля разворотило весь перед.
Пресс-служба республиканского МВД уточняет, что попавший в аварию горожанин был лишен прав на управление транспортным средством за совершенное арнее административное правонарушение.
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