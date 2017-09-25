На Алтае машина слетела с моста в реку. Водитель погиб

23 сентября в Республике Алтай в Улагане погиб 38-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio. Машина во время движения по мосту опрокинулась в речку Улаганчик.
В Улагане погиб водитель иномарки, свалившейся с моста в реку. 23 сентября 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
В Улагане погиб водитель иномарки, свалившейся с моста в реку. 23 сентября 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
ДТП случилось в 20.20. Не справившийся с управлением водитель Toyota, местный житель, скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.