На Алтае машина слетела с моста в реку. Водитель погиб

23 сентября в Республике Алтай в Улагане погиб 38-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio. Машина во время движения по мосту опрокинулась в речку Улаганчик.

В Улагане погиб водитель иномарки, свалившейся с моста в реку. 23 сентября 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. В Улагане погиб водитель иномарки, свалившейся с моста в реку. 23 сентября 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП случилось в 20.20. Не справившийся с управлением водитель Toyota, местный житель, скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.