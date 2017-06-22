Автоновости

На Алтае мотоциклист врезался в теленка и погиб

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Сегодня, 15:34.
Автоновости

В селе Турочак Республики Алтай 26-летний водитель мотоцикла погиб от столкновения с теленком на проезжей части. От полученных травм, водитель скончался на месте до приезда скорой, об этом сообщает республиканское МВД.

Мотоциклист врезался в телёнка.
Мотоциклист врезался в телёнка .Фото : МВД России по Республике Алтай.

По данным полиции, ночью 26-летний местный житель, которого ранее лишили прав, на мотоцикле RACER RС130CР, не справился с управлением и врезался в теленка, который был на проезжей части дороги. В результате происшествия от полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе МВД России по Республике Алтай, телёнок, в которого врезался мотоциклист, жив. Сразу после ДТП он убежал.

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