На Алтае мотоциклист врезался в теленка и погиб

В селе Турочак Республики Алтай 26-летний водитель мотоцикла погиб от столкновения с теленком на проезжей части. От полученных травм, водитель скончался на месте до приезда скорой, об этом сообщает республиканское МВД.
По данным полиции, ночью 26-летний местный житель, которого ранее лишили прав, на мотоцикле RACER RС130CР, не справился с управлением и врезался в теленка, который был на проезжей части дороги. В результате происшествия от полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Как сообщили altapress.ru в пресс-службе МВД России по Республике Алтай, телёнок, в которого врезался мотоциклист, жив. Сразу после ДТП он убежал.
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