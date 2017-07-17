На Алтае сверх плана отремонтируют 22 км федеральных дорог

На автодороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан проведут работы на 16-километровом участке в Алейском районе. На отрезке с 116 по 126 км дорожники отремонтируют покрытие по технологии "новачип", а на участке с 126 по 132 км проведут капитальный ремонт полотна с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Республике Алтай возле села Онгудай с 641 по 647 км капитальный ремонт выполнят по технологии холодного ресайклинга.

Все работы планируется закончить до ноября 2017 года. Всего же капитальный ремонт пройдет на 193 км федеральных дорог двух регионов.

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