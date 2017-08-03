На Алтае пострадал водитель слетевшего с Чуйского тракта внедорожника

2 августа в Онгудайском районе РА попал в аварию автомобиль УАЗ-2206. Водитель "буханки" получил множественные травмы, его доставили в районную больницу, сообщает республиканское МВД.
Авария произошла в половине десятого утра, на 586-м км автодороги "Чуйский тракт". 35-летний онгудаец ехал домой со стороны Шебалино. Он не справился с управлением на опасном повороте, машина сошла с горной дороги и опрокинулась. В результате аварии УАЗ был сильно помят.
Доставленного в больницу водителя осмотрели врачи, оказали первую помощь и отпустили домой. Тестирование сельчанина на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
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