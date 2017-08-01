На Алтае поймали мстителей, вмонтировавших шипы в дорожное покрытие на трассе

Полиция задержала трех жителей Целинного района по подозрению в умышленном повреждении автомобилей. Эти трое взрослых мужчин могут быть теми хулиганами, которые в ночь на 14 июля на автодороге Бийск-Новокузнецк в паре километрах от села Бочкари вмонтировали в асфальт металлические пластины с остриями и рассыпали самодельные шипы.

На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : 22.мвд.рф. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : 22.мвд.рф. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : 22.мвд.рф. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : 22.мвд.рф. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : 22.мвд.рф. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : 22.мвд.рф. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : 22.мвд.рф. На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : 22.мвд.рф. Пока известно, что от рук хулиганов были повреждены колеса у пяти автомобилей, среди которых оказались две фуры, принадлежащие крупному предприятию из Бочкарей. По предварительным данным повреждены 13 колес. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Однако полиция все еще устанавливает точное количество поврежденных автомобилей. Так как шипы были рассыпаны ночью, водителям трудно было заметить их на дороге, пишет краевое управление МВД. Задержанными оказались бывшие сотрудники предприятия, которому принадлежат два поврежденных грузовика. Самому старшему из них 34 года, самому младшему — 28 лет. Как выяснили местные полицейские, все трое работали на предприятии и были уволены по подозрению в краже. По версии следствия, мужчины хотели таким образом отомстить бывшему работодателю. Справка В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.1 ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.