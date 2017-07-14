На Алтае произошли три ДТП на трамвайных путях менее чем за сутки

Вечером 13 и утром 14 июля в Алтайском крае произошли три ДТП с участием трамваев.
Так 13 июля в Бийске в шесть вечера на улице Васильева трамвай врезался в бок поворачивавшего на переезде автомобиля Nissan, сообщает "Инцидент Бийск".
А утром 14 июля две подобные аварии произошли на улице Попова в Барнауле. Mazda выехала на трамвайные пути и столкнулась с трамваем между остановками "Сухой лог" и "Садоводство Дружба". Из-за чего трамваи встали в обе стороны. А на перекрестке улиц Попова и Гущина "Жигули" выбросило на пути, из-за чего встало движение трамваев в сторону проспекта Космонавтов, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
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