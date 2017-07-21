На Алтае произошло лобовое столкновение ВАЗа и иномарки

ДТП в Бийске возле магазина "Мария Ра". 20 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП в Бийске возле магазина "Мария Ра". 20 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. ДТП в Бийске возле магазина "Мария Ра". 20 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.

По данным очевидцев, отечественная машины выезжала от магазина "Мария Ра", а иномарка как раз поворачивала к этой торговой точке. Здесь, как рассказывают подписчики группы "Инцидент Бийск", обзору мешают плотно растущие тополя и кусты. Возможно, это и послужило причиной аварии.

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