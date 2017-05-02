На Алтае пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

ДТП произошло около 00.20 в районе д. 162 по пр. Коммунистическому. Водитель ВАЗ-2109 сбил 44-летнего жителя Майминского района, переходившего проезжую часть дороги, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

Виновника аварии задержали в течение 30 минут после происшествия. С признаками алкогольного опьянения мужчину доставили на освидетельствование в медицинское учреждение. Сейчас проводится доследственная проверка.

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