На Алтае пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

1 мая в Горно-Алтайске 42-летний житель села Майма сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. 44-летний пострадавший скончался, а водитель скрылся с места аварии, сообщает МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло около 00.20 в районе д. 162 по пр. Коммунистическому. Водитель ВАЗ-2109 сбил 44-летнего жителя Майминского района, переходившего проезжую часть дороги, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
Виновника аварии задержали в течение 30 минут после происшествия. С признаками алкогольного опьянения мужчину доставили на освидетельствование в медицинское учреждение. Сейчас проводится доследственная проверка.
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