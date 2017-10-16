На Алтае скупщика кедрового ореха лишили дела его жизни

Как сообщает ГУ МВД по РА, скупщик кедрового ореха хранил его в складском помещении. Когда мужчина привез на склад очередную партию, то обнаружил, что дверь строения сломана, а мешки с орехами похищены.

По следам обуви и другим вещественным доказательствам полицейские доказали причастность к совершению кражи ранее судимого 36-летнего местного жителя.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что часть похищенного вывез в районный центр и продал, а оставшуюся часть ореха оставил у себя дома. Непроданные орехи вернули собственнику.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленника оставили под подпиской о невыезде.

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