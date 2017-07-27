На Алтае столкнулись иномарка и автобетономешалка

В Майминском районе на 460 километре Чуйского тракта столкнулись Hino Profia (автобетономешалка) и Toyota Lite Ace. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, 32-летний водитель автобетономешалки не уступил дорогу иномарке, когда выезжал с обочины и разворачивался.
Пострадавшую 51-летнюю пассажирку Тойоты госпитализировали в Республиканскую больницу, 40-летнего водителя иномарки также отправили в больницу с травмами, но не госпитализировали.
Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбудили административное расследование.
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