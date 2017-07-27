На Алтае столкнулись иномарка и автобетономешалка .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай. На Алтае столкнулись иномарка и автобетономешалка .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, 32-летний водитель автобетономешалки не уступил дорогу иномарке, когда выезжал с обочины и разворачивался.

Пострадавшую 51-летнюю пассажирку Тойоты госпитализировали в Республиканскую больницу, 40-летнего водителя иномарки также отправили в больницу с травмами, но не госпитализировали.

Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбудили административное расследование.

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